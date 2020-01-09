صحيفة إماراتية : كل الطرق إلى ليبيا مسدودة في وجه أردوغان

الخميس 9 يناير 2020

قالت صحيفة الخليج الإماراتية، أن كل الطرق التي تؤدي إلى ليبيا، اصبحت مسدودة في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يصر على المضي في مغامرته غير المحسوبة، بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر التي تحد ليبيا من الشرق، وتعد خصماً قوياً وعنيداً في مواجهة الأطماع التركية ليس في ليبيا فقط، وإنما في عموم المنطقة العربية، استطاعت حشد دول الإقليم والعالم ضد أي تواجد عسكري تركي في ليبيا، وقامت بجهود دبلوماسية واسعة على مدار الفترة الماضية من أجل ذلك. أما تونس والجزائر، اللتان تحدان ليبيا من الغرب، فقد أعلنتا بوضوح رفضهما لأي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك التدخل التركي.

واشارت إلى انه أصبح الحال كذلك بالنسبة لمختلف الموانئ والمطارات الليبية، فهي تحت نيران الجيش الوطني الليبي، الذي أعلن أنه سيقصف أي سفن أو طائرات تركية تدخل المياه أو الأجواء الليبية، ومن ثم أصبح صعباً على تركيا دخول هذه المغامرة مع الجيش الليبي.

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وأضافت انه وهكذا أصبحت كل الطرق البرية والبحرية والجوية مغلقة أمام تنفيذ تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ما عقد تطبيق القرار التركي الصادر من أردوغان، ووافق عليه البرلمان، وأيدته وزارة الدفاع التركية.

وبحسب الصحيفة أن التطورات في ليبيا، والدول المجاورة لها، تبرهن على أن السياسة التركية لم تدرس، بشكل جيد، قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، ذلك لأن الدول المحيطة بليبيا، تنسق في ما يتعلق بشأن الأزمة الليبية، من خلال «مجموعة دول الجوار الليبي»، والتي تشمل مصر وتونس والجزائر. وتتفق الدول الثلاث، على سبل التعامل مع هذه الأزمة، ليس فقط برفض التدخلات الأجنبية، وإنما التزامها جميعا بوحدة وسلامة التراب الليبي، والتمسك بالحل السياسي، وهو ما تم التأكيد عليه مجددا من جانب تونس، في أعقاب زيارة أردوغان، التي تمت مؤخرا، وما أعلنته الجزائر خلال الساعات الماضية، عقب زيارة مولود شاوش أوغلو وزير الخارجية التركي، وفائز السراج رئيس «الوفاق» الليبية.

وترى الصحيفة أن الموقفان التونسي والجزائري، يعني أنهما أكثر قرباً للموقف المصري، من تركيا. فالدولتان تريان أن الأزمة في ليبيا لها بعدها العربي والإفريقي، ومن ثم فلا مجال لأي تدخل من خارج هاتين الدائرتين، لأن أي تدخل سيشعل المزيد من النار.