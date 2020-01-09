السعودية .. المزارعون يتحدون رمال الصحراء بمعرض فريد للحمضيات

الخميس 9 يناير 2020

نجح المزارعون من ابناء محافظة الحريق بمنطقة الرياض في السعودية، في تحدي رمال الصحراء واقامة معرض فريد للحمضيات الذي شهد إقبالًا كبيرًا من السعوديين الذين يُتاح لهم التذوق مجانًا إلى جانب التسوق والاطلاع على أنواع مختلفة من الحمضيات تشكل زراعتها في هذه المنطقة الصحراوية تحديًا للطبيعة .



وانطلق المعرض، وهو الحدث الرئيس من مهرجان محافظة الحريق السنوي للحمضيات، يوم الخميس الماضي، على أن تختتم فعالياته مساء يوم غدٍ الخميس، بعد إقبال كثيف من الزوار على مقر المهرجان الذي تستضيفه واحدة من مئات المزارع في المحافظة.

وعرض المزارعون المشاركون في المهرجان، العديد من أصناف الحمضيات أمام الحضور، ومن بينها أنواع البرتقال من: يوسفي، وأبو سرة، وأبو دمة، وغيرها، وفاكهة الكمكوات أو البرتقال الياباني، والليمون البلدي أو المنسوب لعدة دول، والموز، والترنج، والتين، والقشدة، والمانغو، والفراولة، والرمان، وأصناف أخرى من الفاكهة.

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ووثق كثير من الزوار، وجودهم في المعرض، بمقاطع فيديو وصور بين الفاكهة بألوانها الزاهية في مشهد غير معروف لدى كثيرين يعتقدون أن الزراعات الناجحة في السعودية لا تشمل منطقة الوسط الصحراوية.

وبيع بعض أنواع الفاكهة الفريدة والمميزة بحجمها، بمبالغ مالية كبيرة، فيما شكل اجتماع المزارعين في المهرجان فرصة لتبادل الخبرات، أو حتى الترويح عن النفس ببعض التصرفات الطريفة.

ويقام المعرض في مزرعة تحمل اسم ”خضراء“، والتي تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع، وفيها أكثر من 2700 شجرة، وقد اكتسبت اسمها من غزارة مياهها الجوفية، وسهولة الوصول إليها في الطبقات القريبة من سطح الأرض، إذ تتوافر المياه الجوفية في محافظة الحريق، ما أسهم بنجاح المزارعين هناك بخططهم الطموحة بزراعة الحمضيات.

وثمة عدة روايات لنجاح زراعة الحمضيات في المنطقة، فبينما ينسبها البعض لوافدين فلسطينيين قدموا للمحافظة في أعقاب النكبة الفلسطينية في منتصف القرن الماضي، يرى آخرون أنها جزء من خطط حكومية لتوطين الزراعة في المملكة، ويقول فريق ثالث إنها مزيج من خبرة أولئك الفلسطينيين وخطط الحكومة.