الخليج الإماراتية : الصراع الأمريكي الإيراني يتخذ من المنطقة العربية ساحته الرئيسية

الخميس 9 يناير 2020

قالت صحيفة الخليج الاماراتية أنه لم تفلح كل الجهود الإقليمية والدولية في تهدئة الوضع وعدم الذهاب بعيداً في الرد والرد المضاد؛ خشية انفلات الأمور وخروجها على السيطرة بما يهدد السلام الإقليمي والعالمي ، خصوصاً أن العالم يعاني أزمات كثيرة متفجرة، ولا يحتاج إلى مزيد من الأزمات التي تجعل العالم يقف على أصابعه خوفاً وهلعاً من تداعيات كارثية.



وأضافت في افتتاحيتها "إن الصراع الأمريكي - الإيراني الذي تشكل المنطقة العربية ساحته الرئيسية، ويأخذ من العراق الآن منطلقاً لتصفية الحسابات والسياسات، وهو على الأرجح الذي سيدفع الثمن الأكبر، كان من المفترض التعامل معه بحكمة وعقلانية، وعدم الذهاب به إلى حدود المواجهة المباشرة بين البلدين؛ لأن التداعيات لن تقتصر عليهما؛ بل ستشمل المنطقة بأسرها، وربما العالم إذا لم يتم تدارك الأمر سريعاً من جانب كل من لديه قدرة على التأثير، ولجم كل محاولات التصعيد والدعوات الحربية من جانب قوى لا تضمر للمنطقة إلا الشر" .

وتابعت "لا شك أننا نقف على أعتاب مرحلة خطرة، والذين يدركون المنزلق الذي يمكن أن تذهب إليه المنطقة نجدهم يطلقون جرس الإنذار من تداعيات ما يمكن أن يحصل" .. مؤكدة أن دولة الإمارات، وهي المعنية بأمن واستقرار المنطقة رفعت الصوت مطالبة بالحكمة وخفض التصعيد، وضرورة ولوج الخيار السياسي والحلول الدبلوماسية؛ لتحقيق الاستقرار بدلاً من سبل التصعيد والمواجهة، لأن الخيار الآخر وهو الحرب يعني الدمار والخراب، ولن تدفع الثمن إلا دول المنطقة، من أمنها واستقرارها واقتصادها.

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وأكدت أن العالم يعيش لحظات فارقة، بين الاندفاع نحو التصعيد الذي لا يمكن ضبطه أو التحكم في مساره إذا ما أمسك أصحاب الرؤوس الحامية وذوو المخططات المتطرفة والمتشددة بالقرار، وبين دعوات الحكماء الذين يعملون للسلام والتهدئة.

وقالت أن العقلاء في كل من واشنطن وطهران يستطيعون إدراك نتيجة أي تصعيد ، كما أنهم يعرفون تماماً أن أي عمل يتجاوز قواعد اللعبة، والذهاب بعيداً في رد الفعل لن يكون في مصلحة أي طرف؛ لأن هناك من يسعى إلى صب الزيت على النار، كما هي القيادة «الإسرائيلية» التي تتحفز لتحقيق أهداف معلنة، لعلها تطلق العنان لمواجهة عسكرية واسعة، تتمكن من خلالها التغطية على مأزقها الداخلي.

وشددت أن على كل قيادات العالم والهيئات الدولية المعنية بالسلام العالمي أن تضاعف جهودها الآن؛ لكبح جماح الحرب والحؤول دون التصعيد.