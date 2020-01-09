شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي جديد على المنطقة الخضراء بـ«بغداد».. وسفارة أمريكا تطلق الإنذار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، مساء أمس الأربعاء، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط بغداد دون وقوع إصابات أو ضحايا.
وجاء في بيان للخلية، أن “صاروخين من نوع “كاتيوشا” سقطا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية”.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر عراقي أن انفجارات دوت في المنطقة الخضراء، وتم إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية.
وأضاف المصدر، أن “المعلومات الأولية تشير إلى سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.
وحسب المصدر، فإن أحد الصاروخين وقع في النهر والثاني بالقرب منه، علما بأن مبنى السفارة الأمريكية يطل على نهر دجلة.
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