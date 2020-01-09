شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن طائرتها المنكوبة في إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت الخطوط الجوية الأوكرانية إن طائرة بوينغ 737 التي تحطمت صباح اليوم الأربعاء في إيران وقُتل أكثر من 170 شخصاً عليها، كانت جديدة وخضعت لآخر فحص تقني قبل يومين، موضحة أن “الطائرة مصنعة عام 2016، وتسلمتها الشركة مباشرة من مصنع (بوينغ).

وأضافت الخطوط الأوكرانية، في منشور عبر فيسبوك، أن الطائرة خضعت لآخر صيانة تقنية دورية في 6 يناير 2020″، مشيرةً إلى أنها علقت رحلاتها الجوية من طهران إلى أجل غير مسمى.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار طهران الرئيسي الساعة (6,10 ت غ) واختفت عن شاشات الرادار بعد ذلك بدقائق.

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وأعلنت الخطوط الأوكرانية الدولية، أكبر شركة طيران في البلاد والمملوكة من جهة خاصة، إنها “قررت تعليق رحلاتها إلى طهران اعتبارا من اليوم” وحتى إشعار آخر.

وشدد مسؤولو الخطوط أن الطائرة كانت تعمل كليا تحت قيادة طيارين محترفين مدربين لحالات الطوارئ في مطار طهران “الصعب” على حد وصفه.

وقال رئيس الخطوط الأوكرانية الدولية يفغيني ديكنه “الطائرة كانت في وضع تشغيلي”، مضيفا “كانت واحدة من أفضل طائراتنا مع طاقم رائع” وذلك في مؤتمر صحافي في كييف حاول فيه حبس دموعه.

ورفض التعليق على تكهنات ربطت كارثة التحطم بالضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين في العراق صباح الأربعاء، ونصح باعتماد المصادر الرسمية للمعلومات وليس مواقع التواصل الاجتماعي.