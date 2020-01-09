سلسلة انفجارات تهز ميناء الصليف بالحديدة اليمنية

وأشارت المصادر إلى اندلاع النيران بكثافة وسط انفجارات أثارت حالة من الرعب، قبل أن تهرع سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

وبحسب المصادر، فرضت ميليشيات الحوثي تشديدات أمنية غير مسبوقة في منطقة الانفجار، ولم يتسن معرفة المزيد عن طبيعة وتداعيات الانفجار.