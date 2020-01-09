شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة انفجارات تهز ميناء الصليف بالحديدة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تعرض ميناء الصليف، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي في اليمن، شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن؛ لسلسلة انفجارات عنيفة فجر اليوم الأربعاء.
وبحسب “العربية.نت” أفادت مصادر محلية أن سلسلة انفجارات متلاحقة، يعتقد أنها لمخزن أسلحة وألغام، هزت من الداخل مبنى خفر السواحل الذي يسيطر عليه الحوثيون على بعد أمتار من مرسى السفن بميناء الصليف شمال الحديدة.
وأشارت المصادر إلى اندلاع النيران بكثافة وسط انفجارات أثارت حالة من الرعب، قبل أن تهرع سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.
وبحسب المصادر، فرضت ميليشيات الحوثي تشديدات أمنية غير مسبوقة في منطقة الانفجار، ولم يتسن معرفة المزيد عن طبيعة وتداعيات الانفجار.
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