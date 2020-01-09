شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي: لا إصابات في صفوف قوات دول التحالف إثر الضربة الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، أنه لا توجد إصابات في صفوفه بعد الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، مشيرا إلى أنه لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية.
وأعلن متحدث عسكري نرويجي، أنه لا توجد إصابات بين الجنود النرويجيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة “عين الأسد” الجوية في العراق.
وقال المتحدث برينيار سترودال في مقر الجيش النرويجي إن بلاده تنشر حوالي 70 جنديا في القاعدة.
بدورها، قالت القوات المسلحة الدنماركية إن الهجوم الصاروخي على قاعدة “عين الأسد” الجوية في العراق لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي جنود دنماركيين.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الجيش الألماني أن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد الهجوم الصاروخي الإيراني.
وشنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة “عين الأسد” الجوية ومنشأة عراقية أخرى تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ردا على مقتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني.
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