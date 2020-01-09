شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق حساب «خامنئي» الرسمي بـ«تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أغلق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أن منصة “تويتر” أغلقت الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الناطق بالفارسية؛ تزامناً مع إلقائه كلمة أمام حشود من المواطنين في مدينة قم عقب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق.

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