شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: الجيش الأمريكي كان على عِلم مُسبَق بالهجوم الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الجيش الأمريكي كان على علم بوقت كاف بالهجوم الصاروخي.

وشنت طهران، فجر الأربعاء، هجومًا صاروخيًّا باليستيًّا على قاعدتين تتمركز فيهما قوات تابعة للجيش الأمريكي، وللتحالف الدولي في العراق، وذلك في عملية انتقامية لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.

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واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران، قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق، كما طال القصف أيضًا قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق؛ حيث تتمركز أيضًا قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أمريكية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)؛ فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا على القاعدتين؛ فيما نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مسؤول قوله: إن عدد الصواريخ بلغ 15.

وقال مسؤول أمريكي -فضّل عدم الكشف عن اسمه-، أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد؛ فيما ضرب صاروخ آخر قاعدة مطار أربيل؛ فيما أخفقت أربعة صواريخ في الوصول إلى أهدافها.

وأوضح البنتاجون أن الجيش الأمريكي يُجري “تقييما أوّليًا للخسائر” ويدرس “الرد” على الهجوم؛ بحسب “فرانس برس”.