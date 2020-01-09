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أستراليا تخلي بلدات استعدادا لخطر كبير يوم غد

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أعلن مسؤولون في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية الأكثر تضررا من حرائق الغابات، اليوم الخميس، أن الولاية تستعد لخطر كبير غدا الجمعة بإخلاء العديد من البلدات، حيث تنتشر مخاوف من احتمالية اندماج حريق كبير في جنوب الولاية مع حريق آخر في شمال ولاية فيكتوريا، مما سينتج عنه "حريق ضخم".

وأضاف المسؤولون أن هناك نحو 1900 منزل قد تعرضت للتدمير في نيو ساوث ويلز خلال هذا الموسم من الحرائق.

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من ناحية أخرى، أكدت إدارة مكافحة الحرائق في الولاية اليوم الخميس، أن ثمة مروحية ضخ ماء سقطت في سد قريب من وادي بيجا على الساحل الجنوبي الذي شهد اندلاع حرائق غابات ضخمة منذ أعياد الميلاد (الكريسماس).

ونجا الطيار من الحادث بدون أن يتعرض لإصابات خطيرة.

كما أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن مليار دولار من المساعدات لإعادة بناء المجتمعات التي دمرتها حرائق الغابات. ويأتي ذلك إلى جانب تخصيص أكثر من 200 مليون دولار تعهدت بدفعها حكومة الولاية بالفعل، وملياري دولار تعهد بدفعهما اثنان من الصناديق الوطنية في الحكومة الاتحادية.

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