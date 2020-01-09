شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من الشرطة العراقية في هجوم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

سقط اثنانِ من شرطة الحدود العراقية قتلى, فيما أصيب اثنان آخران بجروح نتيجة هجوم إرهابي قرب الحدود العراقية السورية. وأفاد الإعلام الأمني العراقي في بيان اليوم أن مجموعة إرهابية تعرضت لقوة أمنية عراقية تابعة للفوج الثالث في شرطة الحدود ضمن الحدود العراقية - السورية أثناء تنفيذها عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين , مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصرها وإصابة اثنين آخرينِ بجروح.

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