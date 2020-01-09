شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني يؤكد زيارته للمملكة والإمارات وعمان والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيمضي في خططه مطلع الأسبوع لزيارة المملكة وعمان والإمارات. وقالت اليابان هذا الأسبوع إنها ستلتزم بخطط لنشر قوات في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا غير أن وسائل إعلام كانت قد ذكرت أن جولة آبي ألغيت.

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