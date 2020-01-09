شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقة على «البحرين».. و«المرور» يهيب قائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

سقطت أمطار متفرقة على بعض مناطق مملكة البحرين صباح اليوم الخميس. وبينت إدارة الأرصاد الجوية، أن الطقس غائم مع هطول أمطار مصحوبة برياح جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقدة أحياناً. وأهابت إدارة المرور البحرينية بمستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وترك مسافة أمان بين المركبات نظراً للحالة الماطرة، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

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