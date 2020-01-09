استمرار انخفاض العملة الايرانية

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شهدت العملة الإيرانية تراجعا أمام العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية، بعد المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.
ويظهر موقع Bonbast المتخصص في متابعة سوق العملات أن العملة الإيرانية تراجعت من 133500 ريال للدولار سجلتها في 2 يناير الجاري، إلى 14020 ريال للدولار بلغتها أمس.
وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة العملة الإيرانية منذ بداية 2019:
وبذلك تكون العملة الإيرانية قد انخفضت إلى أدنى مستوى في 7 أشهر بفعل المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث اغتالت الأخيرة بغارة جوية نفذتها الجمعة الماضية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لترد إيران أمس بقصف قاعدتين في العراق يوجد فيهما جنود أمريكيون.
وفيما يلي رسم بياني يظهر حركة العملة الإيرانية منذ بداية 2019:
وبذلك تكون العملة الإيرانية قد انخفضت إلى أدنى مستوى في 7 أشهر بفعل المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث اغتالت الأخيرة بغارة جوية نفذتها الجمعة الماضية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لترد إيران أمس بقصف قاعدتين في العراق يوجد فيهما جنود أمريكيون.
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