كشف الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، عن اعداد السيارات الموجودة في العراق.
ونشر الجهاز احصائية اطلعت عليها الخليج 365، ان "اعداد السيارات القطاع الخاص في العراق بلغ 6 ملايين و709 الف و724 سيارة مسجلة لغاية 31 من كانون الاول 2018 بما فيها اقليم كردستان، مقارنة 6 ملايين و 439 الف و332 سيارة خلال سنة 2017 وبزيادة بلغت نسبتها 5.4%".
واضاف ان معدل "عدد السيارات بلغ لكل 1000 نسمة من سكان العراق 176 سيارة".
يذكر ان العاصمة بغداد تعاني من زخم كبير في شوارعها نتيجة كثرة اعداد السيارات فيها فضلا عن قطع بعض الطرق الرئيسية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز المركزي للاحصاء يكشف عن اعداد السيارات الموجودة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.