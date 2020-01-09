الجهاز المركزي للاحصاء يكشف عن اعداد السيارات الموجودة في العراق

كشف الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، عن اعداد السيارات الموجودة في العراق.

ونشر الجهاز احصائية اطلعت عليها الخليج 365، ان "اعداد السيارات القطاع الخاص في العراق بلغ 6 ملايين و709 الف و724 سيارة مسجلة لغاية 31 من كانون الاول 2018 بما فيها اقليم كردستان، مقارنة 6 ملايين و 439 الف و332 سيارة خلال سنة 2017 وبزيادة بلغت نسبتها 5.4%".

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واضاف ان معدل "عدد السيارات بلغ لكل 1000 نسمة من سكان العراق 176 سيارة".

يذكر ان العاصمة بغداد تعاني من زخم كبير في شوارعها نتيجة كثرة اعداد السيارات فيها فضلا عن قطع بعض الطرق الرئيسية منها.