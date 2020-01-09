اخبار العالم

الجهاز المركزي للاحصاء يكشف عن اعداد السيارات الموجودة في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، عن اعداد السيارات الموجودة في العراق.

ونشر الجهاز احصائية اطلعت عليها الخليج 365، ان "اعداد السيارات القطاع الخاص في العراق بلغ 6 ملايين و709 الف و724 سيارة مسجلة لغاية 31 من كانون الاول 2018 بما فيها اقليم كردستان، مقارنة 6 ملايين و 439 الف و332 سيارة خلال سنة 2017 وبزيادة بلغت نسبتها 5.4%".

 

Advertisements

واضاف ان معدل "عدد السيارات بلغ لكل 1000 نسمة من سكان العراق 176 سيارة".

 

يذكر ان العاصمة بغداد تعاني من زخم كبير في شوارعها نتيجة كثرة اعداد السيارات فيها فضلا عن قطع بعض الطرق الرئيسية منها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز المركزي للاحصاء يكشف عن اعداد السيارات الموجودة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا