الحرس الثوري الايراني يهدد بتنفيذ 'انتقام أشد' قريباً

وقال نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي إن "الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق كان جزءا بسيطا من قدرات إيران الصاروخية"، مشيرا الى أن "أمريكا لم تتمكن من ارتكاب أي حماقة ردا على الهجوم".

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤول بالحرس الثوري إن بلاده ستنفذ "انتقاما أشد قريبا".



من جانبه، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تعرف أن طريق قاسم سليماني سيستمر أكثر قوة.

وأضاف المتحدث الإيراني: "استهدفنا قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 1.20 في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني".

وأشار المتحدث إلى أن، "أمريكا تلقت الرسالة الإيرانية"، منوها الى أن "المسؤولين الامريكيين عقدوا اجتماعا مضطربا وألغوا خطابا لترامب".



وشدد ممثل الحرس الثوري، على أن "إيران ودول محور المقاومة لن تهدر أي فرصة للهجوم على المعتدين" بحسب وصفه.

وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان هوفمان، في بيان صادر عن "البنتاغون"، الاربعاء، إن "إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا من أراضيها استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، على الأقل".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

