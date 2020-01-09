سفير إيران بالأمم المتحدة يدعو إلى التهدئة بالمنطقة

قال سفير إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الخميس، إن طهران تدعو للتعاون مع القوى الإقليمية لاستعادة الاستقرار والسلام في المنطقة.



وأضاف روانجي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن إيران لا تصدق دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتعاون مع بلاده في ظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وفي خطاب له أمس تعقيبا على استهداف قواعد عسكرية بالعراق، طالب الرئيس الأمريكي طهران بالتخلي عن طموحها النووي وسلوكها الإرهابي.

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وتعهد ترامب قائلا: "طالما أنا رئيس للولايات المتحدة لن تحصل إيران على سلاح نووي".

وقال إن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين بالعراق، لم يصِب أي أمريكي وكل جنودنا بخير.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.

وفجر الجمعة، نفذت واشنطن بأمر من ترامب ضربة استهدفت سليماني، لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.



وأمس الأربعاء، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين بالعراق توجد بهما قوات أمريكية دون الإعلان عن أي خسائر، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.