جولة خليجية لرئيس وزراء اليابان الأسبوع المقبل

يستأنف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خططه لزيارة عدة دول بالشرق مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد إلغائها على خلفية التوترات الأخيرة بين أمريكا وإيران.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، إن "رئيس الوزراء شينزو آبي سيمضي في خططه مطلع الأسبوع لزيارة السعودية وعمان والإمارات".

كانت وكالة أنباء "كيودو" قد ذكرت، الثلاثاء، أن آبي أبلغ حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم بأنه سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وذكرت مصادر أن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى المنطقة من المتوقع أن تكون في الفترة من 11 إلى 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وكانت حكومة آبي قد قررت أواخر الشهر الماضي إرسال قوات بحرية إلى الشرق الأوسط للمساعدة في ضمان أمن ملاحة السفن.

وستكون مهمة البحرية اليابانية لمدة عام وتستهدف جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في ضمان سلامة السفن في ممر رئيسي لشحن النفط.

ونفت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، وجود أي تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى منطقة الشرق الأوسط لتأمين السفن اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن "اليابان تراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب، لكن لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتأمين السفن اليابانية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال، في بيان فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.

وجاء الهجوم الإيراني عقب أيام من استهداف واشنطن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي.