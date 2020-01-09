"فيديو العام".. كيف هنأ ليفربول ملك أفريقيا الجديد؟

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وكالة الأنباء الألمانيةالأربعاء 2020/1/8 03:53 م بتوقيت أبوظبي
ساديو ماني نجم ليفربول
حرص نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة لاعبه السنغالي ساديو ماني بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019.
وحصل ماني على جائزة أفضل لاعب أفريقي خلال الحفل الذي أٌقيم بمدينة الغردقة المصرية، مساء الثلاثاء، متفوقا على زميله المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي.
ونشر ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطات للاعب السنغالي من مشواره مع الفريق خلال العام الماضي، مصحوبا بعبارة: "ساديو ماني حصل على جائزة لاعب العام في أفريقيا".
كما نشر الحساب الرسمي ذاته، قائمة بأسماء اللاعبين الفائزين بالجائزة خلال الأعوام الـ3 الماضية، حيث فاز محمد صلاح بالجائزة في عامي 2017 و2018، قبل أن يقتنص النجم السنغالي اللقب في 2019.
وقاد ماني ليفربول للحصول على دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 14 عاما، قبل أن يلحقه ببطولة كأس السوبر الأوروبي.
كما حصل النجم السنغالي على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع محمد صلاح والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال.
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