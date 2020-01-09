حداد عام في إيران اليوم على ضحايا الطائرة الأوكرانية وحادثة تدافع تشييع سليماني

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من تشييع سليماني أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس يوم حداد عام على ضحايا الطائرة الأوكرانية وحادثة التدافع التي وقعت خلال تشييع جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني. ولقي 176 شخصا حتفهم جراء سقوط طائرة أوكرانية بعيد إقلاعها من طهران. وتم إعلان أن من بينهم 82 إيرانيا. وكان ما لا يقل 56 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 200 آخرين في تدافع خلال تشييع جنازة سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة قبل أيام.

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