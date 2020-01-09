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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية .. حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المستحق لشهر يناير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس إيداع الدعم المستحق للدفعة الجديدة استحقاق شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وذكر البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله .
وتنص شروط الاستفادة من الدعم أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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