شاهد .. 43 قتيل وجريح في حادث سير مروع بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية، أن 20 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب 23 آخرون نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم من العاصمة طهران إلى مدينة كنبد التابعة لمقاطعة مازاندران شمال إيران.



وذكرت الوكالة اليوم الخميس نقلاً عن مصادر طبية قولها إن ”20 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب 23 آخرون جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم من العاصمة طهران إلى مدينة كنبد التابعة لمقاطعة مازندران“.

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وأضافت المصادر أن ”حافلة الركاب تحطمت نتيجة عطل فني“. ولم يصدر أي تعقيب رسمي حول الحادثة.

وتُعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق، وتشاد، وليبيا، وإريتريا، حيث قالت تقارير حكومية إيرانية في شهر آب/ أغسطس من العام 2017، إن ”البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية“.