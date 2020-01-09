تفاصيل اللحظات الاخيرة من نقاش خامنئي ومسؤولين عسكريين حول قرار الإنتقام من أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

نقل موقع ايران واير عن دبلوماسي ايراني رفيع المستوى تفاصيل اللحظات الأخيرة من نقاش المسؤولين العسكريين مع المرشد علي خامنئي بشأن قرار الانتقام من الولايات المتحدة بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.



وذكر الدبلوماسي الإيراني دون الكشف عن هويته إن القادة العسكريين اقترحوا على المرشد مهاجمة المنشآت الأمريكية، بدلاً من القواعد الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن ”القادة أكدوا أن إيقاع ضحايا من القوات الأمريكية سيجر حربا شاملة تؤدي إلى إسقاط النظام في طهران“.

وأضاف أن ”بعض القادة العسكريين حثوا خامنئي على الانتقام المحدود من الولايات المتحدة، لأنه من وجهة نظرهم، أي خسائر أمريكية ستؤدي إلى حرب واسعة النطاق وانهيار النظام“.

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وقال الدبلوماسي إن إيران هاجمت عمداً ”القواعد والمنشآت الأمريكية“ فجر أمس الأربعاء بعد أيام من المداولات ورفضت استهداف ”أفراد“.

وأصر الدبلوماسي الذي تحدث للموقع عبر استخدام هاتف أرضي عام خوفاً من الملاحقة، قائلاً: ”كل ما نقوم به يخضع للمراقبة، لذلك يجب أن أكون حذرا“، مبينا أنه ”منذ اغتيال القوات الأمريكية للجنرال قاسم سليماني في بغداد، ارتفع مستوى المراقبة الأمنية الخارجية والمحلية في البعثات الإيرانية“.

ووفقا للدبلوماسي، فإن قرار إيران بمهاجمة قاعدتين أمريكيتين في عين الأسد، شمال غرب بغداد وإربيل في إقليم كردستان، جاء بعد أيام من المشاورات في طهران.

وقال: ”على حد علمي، أصر بعض قادة الحرس الثوري والجيش على وجوب تقييد الانتقام الإيراني وأي خسائر أمريكية قد تؤدي إلى حرب شاملة ويمكن أن تؤدي إلى تدمير العديد من مناطق البلاد وربما انهيار النظام“.