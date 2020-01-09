«تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا» .. هل يسمى هذا «دعم عسكري»!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق، لكنهم لن يشاركوا في المعارك.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أردوغان رداً على تساؤلات حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا أن "تركيا ستتولى مهمة التنسيق. لن يشارك الجنود في أعمال قتالية"، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال أمس الاثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.
ونقلت وكالة "رويترز" عن جاويش أوغلو قوله: "ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك".
فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني"، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج طلب دعما من تركيا في الشهر الماضي بينما تتصدى حكومته لهجوم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
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