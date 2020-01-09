عبدالله تقدم باقتراح قانون لتمديد مدة استفادة المضمون من التغطية الصحية للمصروفين من عملهم

تقدم عضو اللقاء الديقراطي النائب ​بلال عبدالله​ باقتراح قانون لتمديد مدة استفادة المضمون من ​التغطية الصحية​ للمصروفين من عملهم لمدة سنة على ان تتكفل ​الدولة​ بنصف الكلفة و​الضمان​ بالنصف الثاني.

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