عبدالله تقدم باقتراح قانون لتمديد مدة استفادة المضمون من التغطية الصحية للمصروفين من عملهم

تقدم عضو اللقاء الديقراطي النائب بلال عبدالله باقتراح قانون لتمديد مدة استفادة المضمون من التغطية الصحية للمصروفين من عملهم لمدة سنة على ان تتكفل الدولة بنصف الكلفة والضمان بالنصف الثاني.
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