النشرة: الثلوج تساقطت في منطقة اقليم التفاح في مليتا وجبل صافي

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، الى انه "تسيطر على منطقتي النبطية و​اقليم التفاح​ رياح باردة شديدة بعد ليلة من العواصف الهوجاء التي تسببت باقتلاع اشجار في ​كفرجوز​ وزوطر، وتطاير البرادي في البيوت و​اللوحات الاعلانية​ على الطرقات و​تساقط الثلوج​ في منطقة اقليم التفاح في ​مليتا​ وجبل صافي، ولامس ​الضباب​ الكثيف المرتفعات في المنطقة مع تدن في ​درجات الحرارة​ والبرودة الشديدة، وتكونت طبقة من الجليد على طريق ​كفرتبنيت​ – ​الخردلي​ ما دفع ​القوى الامنية​ للطلب من السائقين ​القيادة​ بحذر تحسبا للانزلاقات.

وادت ​الامطار​ المتساقطة الى ارتفاع منسوب ​المياه​ عند ​نهر الزهراني​ في منطقة حبوش، وعند ​نهر الليطاني​ في منطقة الخردلي، وعند جسر 6 شباط بين ​الزرارية​ وطيرفلسية، وامتلأت برك تجميع المياه في كفرتبنيت ويحمر وارنون و​الدوير​ والشرقية، والتي عادة ما يستخدمها ​المزارعون​ في زراعة ​التبغ​.