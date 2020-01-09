النشرة: الثلوج تساقطت في منطقة اقليم التفاح في مليتا وجبل صافي

اشار مراسل "الخليج 365" في النبطية، الى انه "تسيطر على منطقتي النبطية واقليم التفاح رياح باردة شديدة بعد ليلة من العواصف الهوجاء التي تسببت باقتلاع اشجار في كفرجوز وزوطر، وتطاير البرادي في البيوت واللوحات الاعلانية على الطرقات وتساقط الثلوج في منطقة اقليم التفاح في مليتا وجبل صافي، ولامس الضباب الكثيف المرتفعات في المنطقة مع تدن في درجات الحرارة والبرودة الشديدة، وتكونت طبقة من الجليد على طريق كفرتبنيت – الخردلي ما دفع القوى الامنية للطلب من السائقين القيادة بحذر تحسبا للانزلاقات.
وادت الامطار المتساقطة الى ارتفاع منسوب المياه عند نهر الزهراني في منطقة حبوش، وعند نهر الليطاني في منطقة الخردلي، وعند جسر 6 شباط بين الزرارية وطيرفلسية، وامتلأت برك تجميع المياه في كفرتبنيت ويحمر وارنون والدوير والشرقية، والتي عادة ما يستخدمها المزارعون في زراعة التبغ.
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