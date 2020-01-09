السيد: عودة صيغة "لم الشمل" الحكومية ستشعل البلد

علق النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ على الملف الحكومي وأن التوتّر الإقليمي يستلزم حكومة لَمّ الشَمْل معتبرا ان "لم الشمل يعني جمْع كل القوى السياسية المتناحرة فيما بينها"، مضيفا :"لمّا لمّوا شملهم ب​الحكومة​ السابقة قبّروا بعضهم وخربوا البلد،والأعمى يرى أن عودة هذه الصيغة ستشعل البلد،والناس ستحرق الأخضر واليابس هذه المرّة".

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