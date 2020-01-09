مقتل 19 شخصا وإصابة 24 آخرين في انقلاب حافلة بإيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران شمالي ​إيران​، بأن 19 شخصا قتلوا وأصيب 24 آخرون في انقلاب ​حافلة​. وأوضح ان الحافلة التي كانت متجهة من ​طهران​ إلى كنبدكاووس، لافتا إلى انه"تم نقل المصابين إلى ​المستشفيات​ في المنطقة، لتلقي العلاج اللازم".

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