الاشغال: خلال الأيام المقبلة سنعمد الى تنفيذ أشغال معالجة مؤقتة على الأتوستراد الساحلي الشمالي

اشارت ​وزارة الاشغال العامة والنقل​ في بيان عطفاً على مناشدة سعادة النواب ​زياد حواط​ و​مصطفى الحسيني​ ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس ورؤساء البلديات والفعاليات والمواطنين لناحية ترميم الحفر الموجودة على امتداد الأتوستراد الساحلي الشمالي، الى انه "سبق للوزارة في مطلع العام 2019 ان اعدت دراسات لتلزيم تأهيل وصيانة كافة الاتوسترادات الدولية وقد لحظت الاعتمادات اللازمة لذلك في ​الموازنة​ وأحيلت الدراسات الى المرجع المختص لإجراء الرقابة المسبقة وفقاً للأصول، ولكن لتاريخه لم يتم التصديق على تلك الدراسات وبالتالي لم تتمكن الإدارة من البدء بتنفيذ أعمال التأهيل المطلوبة".

اضافت الوزارة "حرصاً على ​السلامة العامة​ ونظراً للضرورة ورغم عدم إمكانية إجراء تلزيمات لملفات تأهيل وصيانة الطرق بعد تاريخ استقالة ​الحكومة​، فإن الوزارة ستعمد خلال الأيام المقبلة الى تنفيذ أشغال معالجة مؤقتة وطارئة لترميم تلك الحفر.