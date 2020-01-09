وصول كارلوس غصن الى قصر العدل في بيروت برفقة وكيله

وصل رجل الاعمال كارلوس غصن الى قصر العدل في بيروت برفقة وكيله، حيث سيتم الاستماع إليه دعوى مقدمة ضده حول دخوله إلى اسرائيل.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إستدعى غصن الى جلسة تحقيق للاستماع إلى إفادته حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن القضاء الياباني والتي تتهمه بارتكاب جرائم على الأراضي اليابانية وتطالب بتوقيفه.
كما سيجري الاستماع إلى إفادة غصن حول الاخبار المقدم في حقه من عدد من المحامين اللبنانيين، عن دخوله اسرائيل والاجتماع مع عدد من القيادات هناك.
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