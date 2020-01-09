يعقوبيان: الطريقة الوحيدة لحفظ كرامة دياب هي الاعتذار

أكدت النائبة ​بولا يعقوبيان​ أنها " لا تعرف اذا كانت أحزاب ​السلطة​ تريد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ أو تريد الاستمرار بحكومة محور واحد "، وقالت: " في كل الاحوال ما يهمّنا هو حكومة لبنانيين مستقلين أخصائيين ، كذلك ما يهمّنا أن تكون هذه الوجوه برئيسها وأعضائها من خارج ​منظومة​ السلطة وإلا الذهاب فوراً الى ​انتخابات​ نيابية مبكّرة ".

وعزت يعقوبيان التأخير في تشكيل ​الحكومة​ الى " النهج القديم الذي يحكم تأليف كل الحكومات والذي مازال هو نفسه، أي ​المحاصصة​ وهذه وزارة لك وهذه وزارة لي، وإلاصرار على البقاء في نفس الوزارات التي عانى ​اللبنانيون​ من سوء أدارتها لوقت طويل".ولفتت الى " أن افرقاء ​8 آذار​ الذين يؤلفون الحكومة مصرّون لغاية اليوم على إبقاء القديم على قدمه والانقضاض على حصة شركائهم السابقين".

ولفتت في حديث الى " ​القدس العربي​ " إلى انه "في رأيي هذا الرئيس المكلف حسان دياب لا يستطيع المواجهة إلا من خلال طريقة واحدة وهي أن يحفظ كرامته وأن يقوم بالاعتذار، فهو طريق المواجهة الوحيد في حال إستمروا في حكومة غير مستقلين وحكومة أتباع.فمطلب الناس ليس حكومة أخصائيين بل حكومة أخصائيين مستقلين، لأن المستقلين أهم بكثير كونهم غير مرتبطين بأحزاب السلطة ، ومن واجب هذه الاحزاب أن تعطي الثقة لمثل هذه الحكومة لحل الملفات العالقة واذا لم يرغبوا في منح هذه الثقة عليهم الذهاب الى انتخابات نيابية مبكّرة، هذا هو الحل الوحيد المقبول".

وعن تعليقها على قول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إنه يسهّل التأليف رغم عدم اقتناعه بقدرة حكومة اختصاصيين على مواجهة المرحلة، قالت: " الحكومات السياسية مضى على وجودها في البلد وقت طويل منذ انتهاء الحرب الاهلية وهي تحوّلت الى ساحة معارك ومشاكل وشدّ حبال وهي موجودة لتسهيل الصفقات والسمسرات بين بعض، ونتيجتها واضحة للناس وهو مزيد من الفشل وادارة سيئة وبلد بالارض.وقد نزلت الناس الى الشوارع لتقول لهم نريد أناساً غيركم يديروا ملفاتنا الحياتية، لذلك المطلب واضح وتلبية هذا المطلب سهلة جداً في حال كانت هناك ارادة.أما اذا كانوا مصرّين على مواصلة نفس الطريقة فهم يجدّدون ​الثورة​ ولا أعرف كيف ستكون الثورة وكيف ستستمر عندها ، وأعتقد أن ما رأوه سابقاً هو الأسهل وربما ندخل الى مرحلة أكثر صعوبة ".