قائد القوات الجوية للنشرة: نطلق اليوم مشروع إعادة طوافات "Agusta-bell AB212" إلى العمل

أشار قائد ​القوات​ الجوية العميد الركن ​زياد هيكل​ عبر "النشرة" إلى أننا نطلق اليوم مشروع إعادة طوافات "Agusta-bell AB212" إلى العمل، مشيرا إلى اننا واجهنا مشكلة سابقا مشكلة أساسية وهي إعادة صيانة وتأهيل العتاد في ​الجيش​ نظرا لكوننا كنا مضطرين إلى ارسالهم إلى الخارج لاعادة ترميمهم".

ولفت العميد هيكل إلى اننا اتخذنا قرارا بترميم الطائرات محليا بواسطة خبراء لبنانيين انما المراجع الفنية التي استندنا عليها هي مراجع الشركة المصنعة في الخارج.

واضاف: "لدى ​طائرة​ "Agusta-Bell" مهمات عديدة منها ما يقوم به المجوقل، الحبل، الانزال، المواكبة، اطفاء ​الحرائق​ وكل المهمات التي تنفذها القوات الجوية وهذه الطائرة قابلة للمساعدة بها".

وأعلن أن "هذه الطائرة التي توقفت عن العمل في العام 1990 وتم إعادة ترميمها اليوم تصلح للاستخدام لعشرين عاما إضافية، مشيرا إلى أن هناك 5 طوافات قابلة لإعادة الترميم اليوم انتهينا من الأولى ونأمل أن ننهي إعادة ترميم الطوافة الثانية بعد عام".