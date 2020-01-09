اعتصام أمام مؤسسة كهرباء لبنان احتجاجا على التقنين

نفذ محتجون ​اعتصام​ا أمام شركة ​كهرباء لبنان​ في محلة النهر إعتراضا على التقنين القاسي في التيار الكهربائي. وقد منع المعتصمون المواطنين من دخول الشركة، وسط إجراءات أمنية.

كما افاد مراسل النشرة في صيدا ان العشرات من حراك صيدا وابناء المدينة نظموا وقفة امام مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي في المدينة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بشكل لافت حيث لم تتعدى ساعات التغذية الست ساعات منذ ايام.

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