وزيرة العدل اليابانية: غصن عرض وجهة نظر خاطئة عن النظام القضائي باليابان

اعتبرت وزيرة ​العدل​ ​اليابان​ية موري ماساكو إن مغادرة ​كارلوس غصن​ لليابان " تشكل جريمة".

ولفتت الوزيرة اليابانية في ​مؤتمر​ صحفي، الى "إن غصن عرض وجهة نظر خاطئة عن النظام القضائي وعملياته في اليابان بهدف تبرير فراره، وإن ذلك أمر لا يمكن التغاضي عنه أبدا". وأضافت موري موري أنها "تأمل بشدة أن يصدر قرار نزيه بحق غصن من قبل ​محكمة​ تتبع لنظام العدالة الجنائية في اليابان. وأشارت إلى ان فرار غصن من اليابان جاء لتجنب محاكمة جنائية"، قائلة "إن مثل ذلك التصرف لا يُغتفر في أي بلد".

واوضح مسؤول حكومي ان "الهدف من مؤتمره الصحفي كان الادعاء بأنه ضحية للنظام القضائي الياباني".

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة اللبنانية ​بيروت​ قال غصن إنه بريء تمامًا من التهم المنسوبة إليه.