جنبلاط: غصن تحوّل من الضحية إلى المنصف ويجب تعيينه وزيرًا للطاقة

علّق رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ على المؤتمر الصحفي الذي عقده رجل الأعمال ​كارلوس غصن​، قائلا: "لقد تحول كارلوس غصن من الضحية إلى المنصف، كأنه القديس "Just"". واضاف: "وفي انتظار الحكم النهائي للعدالة اليابانية العنيدة ورأي الدولة الخارجية عن القانون في ​لبنان​، فإن تعيينه وزيرًا للطاقة بدلا من الحثالة الحالية فكرة جيدة".

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