رئيس وزراء اليابان سيمضي في خططه لزيارة السعودية وعمان والإمارات

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون ​اليابان​ية أن رئيس الوزراء ​شينزو آبي​ سيمضي في خططه في مطلع الأسبوع لزيارة ​السعودية​ وعمان والإمارات. وفي وقت سابق اكدت السلطات في اليابان انها ستلتزم بخطط لنشر قوات في ​الشرق الأوسط​ لضمان سلامة سفنها على الرغم من تصاعد التوترات بعد مقتل الجنرال الايراني ​قاسم سليماني​ بضربة أميركية.

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