فريق خبراء أوكراني یصل طهران للمشاركة بتحقيقات الطائرة المنكوبة

أشار المدير العام لدراسة الحوادث في منظمة ​الطيران المدني​ الإيرانية، حسن رضايي فر، إلى أن فريقاً اوكرانياً وصل الى ​طهران​، للمشاركة بتحقيقات الطائرة الاوكرانية التي سقطت بعد اقلاعها من مطار الامام الخميني الدولي صباح الاربعاء.

وأعلن فر، عن أن الفريق الاوكراني يضم خبراء بالكوارث الجوية والطوارئ والادلة الجنائية والعلاقات الدولية بجانب ممثلي الشركة المشغلة للطائرة.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين الفريق الاوكراني ومسؤولي منظمة الطيران المدني الايرانية لبحث ابعاد حادث تحطم الطائرة من طراز بوينغ 737.

ويذكر الطائرة كانت تقل 167 راكبا وطاقما مؤلفا من 9 افراد، حيث إن 146 من الركاب كانوا يحملون جوازات سفر ايرانية و 10 افغانية و 5 كندية و 4 سويدية و 2 اوكرانية فيما كان افراد الطاقم التسعة كلهم اوكرانيين.