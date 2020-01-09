الحرس الثوري: الهجوم على قاعدة عين الأسد كان جزءا بسيطا من قدراتنا الصاروخية

اشار نائب قائد ​الحرس الثوري​ ​علي فدوي​ الى إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في ​العراق​ كان جزءا بسيطا من قدرات ​إيران​ الصاروخية، و​أميركا​ لم تتمكن من ارتكاب أي حماقة ردا على الهجوم.

اضاف فدوي إن بلاده ستنفذ "انتقاما أشد قريبا" بعد الهجوم الصاروخي على أهداف أميركية بالعراق.