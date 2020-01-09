الحرس الثوري: الهجوم على قاعدة عين الأسد كان جزءا بسيطا من قدراتنا الصاروخية

اشار نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي الى إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق كان جزءا بسيطا من قدرات إيران الصاروخية، وأميركا لم تتمكن من ارتكاب أي حماقة ردا على الهجوم.
اضاف فدوي إن بلاده ستنفذ "انتقاما أشد قريبا" بعد الهجوم الصاروخي على أهداف أميركية بالعراق.
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