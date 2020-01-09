سلطات أستراليا تدعو لإجلاء جماعي آخر من جنوب شرق البلاد اثر اشتداد الحرائق

دعت السلطات الأسترالية لإجلاء جماعي آخر من جنوب شرق البلاد المكتظ بالسكان، في الوقت الذي أجج فيه ارتفاع ​درجات الحرارة​ ​حرائق الغابات​ الهائلة، الأمر الذي شكل تهديدا على عدة بلدات وتجمعات محلية.

هذا وقد قتل 27 شخصا في الوقت الذي التهمت فيه ​الحرائق​ المستعرة أكثر من 25.5 مليون فدان من الأراضي، وتسببت في نفوق 500 مليون حيوان. كما تشرد آلاف الأشخاص بينما اضطر آلاف آخرون للإجلاء أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق.

وكان سكان بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا، حيث تقطعت السبل بالآلاف على الشاطئ لأيام حتى انتهاء الإجلاء العسكري أمس الأربعاء، من بين الذين جرى نصحهم مرة أخرى بالهرب.