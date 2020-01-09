"نيويورك تايمز":من نتائج سياسة ترامب وحملته إلغاء إيران القيود النووية

تحدثت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية عن نتائج ​سياسة​ الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ وحملته، فتوقعت إلغاء ​إيران​ القيود النووية، وأنه أصبح من "المحتمل امتلاك إيران في غضون 5 أشهر ما يكفي من ​الوقود​ لتصنيع رؤوس حربية نووية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتائج سياسة ترامب أيضاً، التفاف الإيرانيين حول علمهم وتحول المشهد في ​العراق​ لصالحهم، وبالتالي "انسحاب بعض قواتنا أو جميعها وهو نصر استراتيجي آخر لإيران"، لافتةً الى أنه قد "تُطرد ​القوات الأميركية​ من العراق ما يسمح ل​سليماني​ بتحقيق أحد أهم أهدافه".

وانتقدت "نيويورك تايمز" سياسة ترامب، وأنه بدلاً من إعادة القوات الأميركية اضطر ترامب إلى نشر المزيد منها في ​الشرق الأوسط​ بتكلفة باهظة، مشيرة الى أنها ترجح "رد إيراني بشدة، ومن خلال طرق عديدة وليس من الضروري أن تعلن مسؤوليتها عنها"، لافتةً إلى أن "ترامب وداعموه يتبجحون بعدم سقوط خسائر أميركية في الهجمات لكن إيران ربما تقصدت بعناية تجنّب ذلك"

وأشارت الصحيفة إلى أنه لدى إيران خيارات كثيرة، داعية الشعب الأميركي لعدم الإحتفال بشكل "سابق لأوانه".

