أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيتوجّه إلى واشنطن الاثنين للتوقيع على اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوقيع على الاتفاق سيتم في 15 كانون الثاني,
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة الصينية تؤكد انها ستوقع على الاتفاق التجاري مع اميركا في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.