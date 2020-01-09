مقتل 20 جنديا إثر هجوم إرهابي في نيجيريا

أعلنت مصادر عسكرية في ​نيجيريا​، مقتل نحو 20 جنديا ونزوح آلاف المواطنين في هجوم لمتشددين على بلدة شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولهم أن مسلحين دخلوا بلدة مونغونو في ولاية بورنو وهاجموا قوات ​الجيش النيجيري​ داخل البلدة ودمروا ما لا يقل عن 750 منزلا.

في السياق، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب ​أفريقيا​ مسؤوليته عن الهجوم على البلدة وقتل العسكريين فيها.