ترامب ونتانياهو ناقشا قضايا إقليمية في اتصال هاتفي

اعلن ​البيت الأبيض​ في بيان له، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية حساسة“ في ​اتصال​ هاتفي، دون أن يذكر ​تفاصيل​.

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