حرائق الغابات في أستراليا تتأجج

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"الخليج 365": تأججت حرائق الغابات في جنوب أستراليا الخميس وسط موجة حر تنذر بتفاقم الأزمة، فيما حذر المسؤولون من أن بعض المناطق قد تكون "لا تزال في بداية" الكارثة المدمرة.

توجه الجنود إلى منازل المواطنين ونصحوهم بمغادرة بلدة بارندانا في جنوب أستراليا في جزيرة كانغارو بعدما اجتاح حريق ضخم المنطقة، فيما ارتفعت الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وفي ولاية فكتوريا المجاورة مدد المسؤولون "حال الكارثة" لـ48 ساعة إضافية قبيل ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة الجمعة، ما ينذر بحرائق كبيرة. وقال مفوض إدارة الإطفاء في الولاية أندرو كريسب "نواجه وضعًا خطيرًا جدًا في الساعة الـ12 و24 و36 ساعة المقبلة".

أودت حرائق الغابات الكارثية بأكثر من 26 شخصًا، ودمّرت أكثر من 2000 منزل، وأتت على نحو 8 ملايين هكتار (80 ألف كلم مربع) من الأراضي، وهي مساحة توازي مساحة جزيرة إيرلندا.

يقول العلماء إن الحرائق التي يؤجّجها الجفاف، يغذيها التغير المناخي الذي بدوره يفاقم موسم الحرائق. ودعا رئيس حكومة ولاية فكتوريا دانيال أندروز المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة المزيد من الدمار في الأزمة المستمرة منذ أشهر. وقال "لسنا سوى في بداية ما سيكون صيفًا صعبًا جدًا".

ورغم انخفاض دراجات الحرارة وتساقط المطر في بعض المناطق المتضررة بالحرائق خلال هذا الأسبوع، لا يزال 150 حريقًا يشتعل في ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا، الأكثر اكتظاظًا في القارة الشاسعة.

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تواجه بعض المساحات في ولاية فكتوريا الجمعة خطر اندلاع حرائق "شديدة"، فيما يتوقع أن تشهد بعض المناطق ظروفًا مناخية "قاسية". في بعض المناطق التي أتت عليها النيران، يقوم الأهالي بإعادة بناء منازلهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية في عملية يتوقع أن تستغرق سنوات.

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الخميس تخصيص 1.2 مليار دولار أسترالي (680 مليون دولار أميركي) لأعمال البنية التحتية في المناطق المدمرة. ويضاف هذا إلى مبلغ ملياري دولار أسترالي (1.4 مليار دولار أميركي) لصندوق إغاثة مخصص للمجتمعات المتضررة.

إضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرائق بأضرار بيئية واسعة. وقدر العلماء في جامعة سيدني أن يكون مليار حيوان قد نفقت في الحرائق. ويشمل هذا الحيوانات الثديية والطيور والزواحف، وليس الضفادع والحشرات أو اللافقاريات.

غطى الدخان السام الناجم من تلك الحرائق سماء مدن رئيسة في أستراليا مثيرًا مخاوف صحية. وعبر الدخان مسافة أكثر من 12 ألف كلم إلى البرازيل والأرجنتين، وفق وكالات الأرصاد في البلدين.

سجلت أستراليا في 2019 العام الأكثر حرارة وجفافًا على الإطلاق، وبلغ معدل الحرارة القصوى في منتصف ديسمبر 41.9 درجة مئوية.