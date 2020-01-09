بيلوسي تسعى للحد من سلطات ترامب بشأن الحرب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty نانسي بيلوسي قالت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأميركي إن المجلس سيصوت على مشروع قرار بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران وذلك بعد إفادة قدمت للأعضاء لم تبدد القلق تجاه استراتيجية الإدارة وقراراتها. شاهد ايضا:- صور ملونة نادرة للحرب العالمية الثانية أخبار ذات صلة وأضافت بيلوسي في بيان "اليوم ومن أجل النهوض بواجبنا بالحفاظ على أمن الأميركيين سيمضي المجلس قدما في بحث تشريع بشأن سلطات الحرب يستهدف الحد من تصرفات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إيران". شاهد ايضا: هل يمكن طرد الرئيس الأمريكي من منصبه؟ مقدم من: بي بي سي انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي قطة في عرض أزياء وضجة حول "ورق العنب"...مواقف طريفة من 2019 من بين المواقف الطريفة التي لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019، أداء مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين أغنية "Baby Shark" لطفل صغير. بي بي سي

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