دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق وأن طهران تراجعت فيما يبدو.

وقال ترامب في البيان "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء. إيران تراجعت فيما يبدو".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)