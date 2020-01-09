واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق وأن طهران تراجعت فيما يبدو.
وقال ترامب في البيان "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء. إيران تراجعت فيما يبدو".
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.