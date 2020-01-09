هاري وميجان يجنيان الملايين بعد تركهما العائلة المالكة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

يستعد الأمير هاري وزوجته ميجان لكسب الملايين من تعاقداتهما التجارية المتوقعة بعد ابتعادهما عن ثروة العائلة المالكة.

وقال رون توروسيان، أستاذ العلاقات العامة في الولايات المتحدة، إن بإمكان الزوجان الحصول على «أي صفقات في العالم قد يرغبان فيها لأنهما وباعتزال الحياة الملكية فتحا الباب أمام البنوك والمؤسسات لتوقيع تعاقدات لا حصر لها، سواء للعمل الخيري أو الخاص».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة PR 5WPR ومقرها نيويورك لصحيفة «ميرور»: «هذه الأخبار، رغم أنها مفاجئة للكثيرين، لكن لا ينبغي أن تكون بمثابة صدمة بالنظر إلى أن القرائن كانت موجودة منذ شهور، سيرى الكثيرون هذا على أن هاري هجر العائلة، خاصة مع زيادة غضب دافعي الضرائب من الإنفاق الملكي، وبالطبع فضيحة الأمير أندرو المستمرة».

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وأضاف: «العائلة المالكة شوهت في الوقت الحالي، ولكن ليس في الخارج لأن لهم إرثهم الأكبر من ميجان وهاري فقط، "ومع ذلك، أعتقد أن ميجان ماركل ستظل نجمة كبيرة».

وأضاف: «سنرى ِإذا كان القرار الأخير سيمنح ميجان وهاري الصورة الشخصية التي يبدو أنهما يتوقان إليها، خاصة أنه سيتعين عليهما توخي الحذر في الحفاظ على خصوصيتهما، وكذلك التأكد من أن تركيزهما الخيري الجديد يستقبله الجمهور بشكل جيد، ورغم أن هذه ضربة لسمعة العائلة المالكة، فإن تراثهم سليم وسيتعدى ميغان وهاري».

وقال مصدر ملكي لـ«ميرور»: «لقد وضع هاري وميجان وجهة نظرهما بوضوح ليصبحا أحد الأزواج الأكثر شهرة وتأثيراً في العالم،هما يقدران بوضوح جاذبيتهما العالمية أكثر من مؤسسة العائلة المالكة، ولا شك في أنهم أبلغوا أنه يمكنهم تحويل صلاتهم الملكية إلى مؤسسة خاصة.