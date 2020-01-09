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وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي الأربعاء: " لم يصب أميركيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... قواتنا الأميركية العظيمة مستعدة لأي شيء.. إيران تراجعت فيما يبدو".
وأكد ترامب أن الأميركيين يجب أن يكونوا "ممتنين وسعداء للغاية بهذه النتيجة."
وجاءت الضربات الإيرانية بعد أيام من إصدار ترامب أمرا باغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.
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عقوبات جديدة
ومتحدثا في البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران فورا "حتى تغير سلوكها."
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وقال ترامب: "أميركا تواصل النظر في خيارات وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران. على إيران التخلي عن طموحاتها النووية وإنهاء الدعم للإرهاب".
ودعا القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وداعيا حلف شمال الأطلسي إلى الحضور "في شكل أكبر" في الشرق الاوسط.
ودافع الرئيس الأميركي عن قتل سليماني الأسبوع الماضي، واصفا إياه بـالإرهابي: "قاسم سليماني كان يخطط لهجمات جديد على أهداف أميركية. القضاء على سليماني بعث برسالة قوية للإرهابيين المحتملين".
وشدد ترامب على موقفه بأنه لن يسمح لإيران "بامتلاك سلاح نووي أبدا."
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من Dailymotion
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وقال: "يمكن للقوى العالمية العمل على اتفاق جديد مع إيران بشأن الأسلحة النووية وعليهم إرسال رسالة واضحة وموحدة لطهران".
كما دعا طهران إلى السلام، قائلا إن "الولايات المتحدة مستعدة للسعي للسلام مع كل من يسعى إليه".
وأضاف أنه سيطلب من حلف شمال الأطلسي الاضطلاع بدور أكبر في عملية الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب "سعيد" بنتائج الضربة الإيرانية.. ويتوعد بعقوبات قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.