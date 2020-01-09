دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًّا في عهدي.. وسنفرض عليها عقوبات جديدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يُسمح لإيران بحيازة السلاح النووي خلال ولايته، لافتًا إلى أنه لم يُصب أي أمريكي بأذى في الهجمات الإيرانية على القاعدتين العسكريتين بالعراق.

وأشار ترامب، خلال كلمة له اليوم، إلى أن القاعدتين المستهدفتين لم يُصابا سوى بأضرار طفيفة، مُتابعًا: لا خسائر عراقية أو أمريكية بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا.

وأضاف الرئيس الأمريكي: سنفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران حتى تغير من سلوكها.