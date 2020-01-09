السيسى يوافق على تعديل اتفاقيتين مع أمريكا بشأن الصحة والتعليم العالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد بقيمة 10 ملايين و50 ألف دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وذلك للاستمرار فى دعم جهود الحكومة المصرية فى مجال تعزيز جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى تحسين السلوكيات الصحية.
كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع التي تتمثل في التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لبناء قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب زيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذي جودة عالية من خلال المنح الدراسية. نشر القراران في الجريدة الرسمية.
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